Стало известно, как началась стрельба на ферме под Ростовом

Posted 23 октября 2019, 09:20
Published 23 октября 2019, 09:20
Modified 1 октября 2024, 14:42
Updated 1 октября 2024, 14:42
По словам мужчины, конфликт начался после телефонного разговора между фермером Увайсом Бациевым и Василием Дакишвили. Они решили разобраться один на один из-за земельного спора.
Хусиханов заявил, что со стороны Дакишвили приехали около пяти автомобилей с людьми, которые начали избивать оппонентов. На помощь Бациеву приехали родственники последнего, после чего началась перестрелка.
Инцидент случился во вторник, во время перестрелки погибли пять человек. Еще двое получили травмы, они находятся в больнице.