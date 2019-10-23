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Posted 23 октября 2019, 09:20

Published 23 октября 2019, 09:20

Modified 1 октября 2024, 14:42

Updated 1 октября 2024, 14:42

Стало известно, как началась стрельба на ферме под Ростовом

23 октября 2019, 09:20
Житель Ростовской области Балауди Хусиханов, который получил ранения во время перестрелки в хуторе Чернозубовка, рассказал подробности конфликта, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам мужчины, конфликт начался после телефонного разговора между фермером Увайсом Бациевым и Василием Дакишвили. Они решили разобраться один на один из-за земельного спора.

Хусиханов заявил, что со стороны Дакишвили приехали около пяти автомобилей с людьми, которые начали избивать оппонентов. На помощь Бациеву приехали родственники последнего, после чего началась перестрелка.

Инцидент случился во вторник, во время перестрелки погибли пять человек. Еще двое получили травмы, они находятся в больнице.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

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