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Posted 23 октября 2019, 20:24

Published 23 октября 2019, 20:24

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Убитого в перестрелке мужчину похоронят в четверг в Ростовской области

Убитого в перестрелке мужчину похоронят в четверг в Ростовской области

23 октября 2019, 20:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В Ростовской области в четверг состоятся похороны 37-летнего Зураба Дакишвили, убитого во время перестрелки в Орловском районе, сообщил RostovGazeta родственник погибшего.

Во вторник на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка произошла перестрелка между двумя семьями — Дакишвили и Бациевы. Мужчины никак не могли поделить пастбища для выпаса скота и встретились, чтобы разобраться.

Однако разговор не вышел и началась стрельба. В результате ЧП погибли пять человек, еще двое находятся в реанимации с ранениями.В настоящий момент сотрудники СК задержали одного лишь участника перестрелки — Василия Дакишвили. Остальным удалось скрыться на черном джипе с госномерами Чеченской республики. Правоохранители в настоящий момент разыскивают сбежавших.

«Похороны состоятся в Чечне завтра, 24 октября. Туда уже отправили тела погибших», — рассказал родственник погибшего Зураба Дакишвили.

Ранее стало известно, как началась стрельба на ферме под Ростовом

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