Убитого в перестрелке мужчину похоронят в четверг в Ростовской области

Posted 23 октября 2019, 20:24
Published 23 октября 2019, 20:24
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Во вторник на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка произошла перестрелка между двумя семьями — Дакишвили и Бациевы. Мужчины никак не могли поделить пастбища для выпаса скота и встретились, чтобы разобраться.
Однако разговор не вышел и началась стрельба. В результате ЧП погибли пять человек, еще двое находятся в реанимации с ранениями.В настоящий момент сотрудники СК задержали одного лишь участника перестрелки — Василия Дакишвили. Остальным удалось скрыться на черном джипе с госномерами Чеченской республики. Правоохранители в настоящий момент разыскивают сбежавших.
«Похороны состоятся в Чечне завтра, 24 октября. Туда уже отправили тела погибших», — рассказал родственник погибшего Зураба Дакишвили.