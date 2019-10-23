Убитого в перестрелке мужчину похоронят в четверг в Ростовской области

Однако разговор не вышел и началась стрельба. В результате ЧП погибли пять человек, еще двое находятся в реанимации с ранениями.В настоящий момент сотрудники СК задержали одного лишь участника перестрелки — Василия Дакишвили. Остальным удалось скрыться на черном джипе с госномерами Чеченской республики. Правоохранители в настоящий момент разыскивают сбежавших.