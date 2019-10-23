В Роскачестве назвали самые качественные марки ромашкового чая

Большая часть изученной продукции имела измельчение, соответствующее стандартам качества. Что касается содержания пестицидов, то проверку прошли все изученные марки. Однако содержание эфирных масел было в норме лишь у 14 из 25 торговых марок. Уровень флавоноидов соответствовал минимальной норме у 20 из 25 торговых марок.