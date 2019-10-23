В Роскачестве назвали самые качественные марки ромашкового чая

После того, как эксперты проведут оценку производства и локализации, будет принято решение о присвоении этой продукции российского Знака качества. Об этом 23 октября сообщило агентство RNS.
В продукции тех 20 торговых марок, которые не прошли экспертизу, обнаружили ряд нарушений. Одни не смогли пройти тест на содержание плесени, другие пробы содержали слишком большое количество микроорганизмов.
Эксперты также изучили ромашковые пакетики на содержание примесей. В ряде образцов обнаружили фрагменты стеблей и листьев.
Большая часть изученной продукции имела измельчение, соответствующее стандартам качества. Что касается содержания пестицидов, то проверку прошли все изученные марки. Однако содержание эфирных масел было в норме лишь у 14 из 25 торговых марок. Уровень флавоноидов соответствовал минимальной норме у 20 из 25 торговых марок.
В исследовании были задействованы образцы продукции 25 торговых марок-производителей ромашкового чая. Речь идет о шести лекарственных средствах «ромашка аптечная», восьми БАДах и одиннадцати чаях. Стоимость упаковки каждого из изученных продуктов колебалась в диапазоне от 40 до 288 рублей.