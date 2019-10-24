Голубев рассказал, почему дончане платят за отопление в октябре как за полный месяц

Posted 24 октября 2019, 15:13
Published 24 октября 2019, 15:13
Modified 1 октября, 13:17
Updated 1 октября, 13:17
Так, несмотря на то, что отопительный сезон начался с 15 октября, а отключают отопление в середине апреля, жителям области приходится полностью оплачивать эти два месяца.
Губернатор пояснил, что по нормативам оплата берется за семь месяцев года, то есть с октября по апрель. В целом размер оплаты может зависеть от того, имеются ли общедомовые и индивидуальные счетчики в доме. Начисление происходит по мере поступления заявок на оплату. Голубев добавил, что весь этот порядок четко отслеживается соответствующими структурами и полностью соответствует существующим правилам.
Тем не менее жители частных домов могут сами определять, когда им включать отопление. А жители многоквартирных домов могут на общем собрании решить, когда подавать тепло в квартиры и в случае принятия решения большинством собственников подать заявление в управляющую компанию.
Ранее сообщалось, к отопительному сезону в Ростовской области подготовили более тысячи аварийных бригад.
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