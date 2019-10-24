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Posted 24 октября 2019, 15:13

Published 24 октября 2019, 15:13

Modified 1 октября, 13:17

Updated 1 октября, 13:17

Голубев рассказал, почему дончане платят за отопление в октябре как за полный месяц

24 октября 2019, 15:13
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил жителям региона, почему им придется заплатить за отопление за октябрь и за апрель, как за полный месяц, он сообщил об этом в эфире на одном из местных телеканалов.

Так, несмотря на то, что отопительный сезон начался с 15 октября, а отключают отопление в середине апреля, жителям области приходится полностью оплачивать эти два месяца.

Губернатор пояснил, что по нормативам оплата берется за семь месяцев года, то есть с октября по апрель. В целом размер оплаты может зависеть от того, имеются ли общедомовые и индивидуальные счетчики в доме. Начисление происходит по мере поступления заявок на оплату. Голубев добавил, что весь этот порядок четко отслеживается соответствующими структурами и полностью соответствует существующим правилам.

Тем не менее жители частных домов могут сами определять, когда им включать отопление. А жители многоквартирных домов могут на общем собрании решить, когда подавать тепло в квартиры и в случае принятия решения большинством собственников подать заявление в управляющую компанию.

Ранее сообщалось, к отопительному сезону в Ростовской области подготовили более тысячи аварийных бригад.

#Анна Петрова#Общество#Новости
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