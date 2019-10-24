Голубев рассказал, почему дончане платят за отопление в октябре как за полный месяц

Губернатор пояснил, что по нормативам оплата берется за семь месяцев года, то есть с октября по апрель. В целом размер оплаты может зависеть от того, имеются ли общедомовые и индивидуальные счетчики в доме. Начисление происходит по мере поступления заявок на оплату. Голубев добавил, что весь этот порядок четко отслеживается соответствующими структурами и полностью соответствует существующим правилам.