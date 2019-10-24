Каждая вторая точка продажи алкоголя в Ростовской области работает с нарушениями

Posted 24 октября 2019, 04:59
Published 24 октября 2019, 04:59
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
«За девять месяцев этого года департамент провел 87 внеплановых проверок. По их результатам в 45 случаях, это почти каждый второй, выявлены нарушения законодательства», — сообщила она на заседании правительства Ростовской области в среду.
Кроме этого, в этом году по обращениям организаций и граждан департамент провел больше 110 выездов. «По их результатам возбуждено больше 70 административных дел, 66 субъектов привлечены к ответственности, из оборота изъято и арестовано больше двух тысяч видов алкогольной продукции», — добавила Багрянова.
По ее данным, на протяжении ряда лет в департаменте работает телефон доверия. «С начала этого года поступило 43 обращения с указанием адресов. По всем обращениям приняты меры. В муниципальных образованиях тоже работают телефоны доверия. Однако в текущем году количество обращений сократилось на 20%. На наш взгляд, это свидетельствует о недостаточно эффективной работе муниципальных органов с населением», — считает заместитель директора департамента.