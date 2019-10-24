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Posted 24 октября 2019, 04:59

Published 24 октября 2019, 04:59

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

Каждая вторая точка продажи алкоголя в Ростовской области работает с нарушениями

24 октября 2019, 04:59
Сюжет
Эксклюзив
Каждая вторая проверка точки продажи пива выявила нарушения, сообщила заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.

«За девять месяцев этого года департамент провел 87 внеплановых проверок. По их результатам в 45 случаях, это почти каждый второй, выявлены нарушения законодательства», — сообщила она на заседании правительства Ростовской области в среду.

Кроме этого, в этом году по обращениям организаций и граждан департамент провел больше 110 выездов. «По их результатам возбуждено больше 70 административных дел, 66 субъектов привлечены к ответственности, из оборота изъято и арестовано больше двух тысяч видов алкогольной продукции», — добавила Багрянова.

По ее данным, на протяжении ряда лет в департаменте работает телефон доверия. «С начала этого года поступило 43 обращения с указанием адресов. По всем обращениям приняты меры. В муниципальных образованиях тоже работают телефоны доверия. Однако в текущем году количество обращений сократилось на 20%. На наш взгляд, это свидетельствует о недостаточно эффективной работе муниципальных органов с населением», — считает заместитель директора департамента.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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