Каждая вторая точка продажи алкоголя в Ростовской области работает с нарушениями

По ее данным, на протяжении ряда лет в департаменте работает телефон доверия. «С начала этого года поступило 43 обращения с указанием адресов. По всем обращениям приняты меры. В муниципальных образованиях тоже работают телефоны доверия. Однако в текущем году количество обращений сократилось на 20%. На наш взгляд, это свидетельствует о недостаточно эффективной работе муниципальных органов с населением», — считает заместитель директора департамента.