Монополия РТС-Тендер может вызвать коллапс в сфере закупок

Сложность также заключается в том, что отдельные стратегические отечественные предприятия размещают закупки только на "РТС-тендер". Так, краснодарский Минтранс только в первые три квартала этого года разместил на данной площадке закупки стоимостью 16,7 млрд рублей. Минздрав того же Краснодарского края разместил здесь закупки на сумму 7,02 млрд рублей, а Главное строительное управление обнародовало там закупки стоимостью 6,5 млрд рублей.