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Posted 24 октября 2019, 18:02

Published 24 октября 2019, 18:02

Modified 17 сентября 2022, 16:29

Updated 17 сентября 2022, 16:29

Монополия РТС-Тендер может вызвать коллапс в сфере закупок

Монополия РТС-Тендер может вызвать коллапс в сфере закупок

24 октября 2019, 18:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Российской системе государственных закупок угрожает монополия на рынке электронных торговых площадок. В роли монополиста в этом сегменте выступает "РТС-тендер", что может спровоцировать коллапс системы госзакупок.

Сайт департамента государственных заказов Томской области содержит инструкцию, которая поможет в выборе электронной торговой площадки. Отличие этого конкретного сайта от других аналогичных в том, что портал прямо ведет гостя к выбору именно площадки "РТС-тендер", и нет речи о какой-либо альтернативе. То же происходит и на сайте департамента в Алтайском крае, сообщили «Новые известия».

При этом закон прямо запрещает ограничивать конкуренцию. Юрист Екатерина Стригина подчеркнула, что закон наделяет одинаковым статусом все торговые площадки, которые включили в перечень российского правительства.

Эксперт отметила, что придание отдельному оператору статуса единственного противоречит принципам здоровой конкуренции.

Сегодня многие субъекты Федерации имеют собственные информационные системы, которые можно соединить в общую систему. Но это требует использования форматов, разработанных "РТС-тендер", который пользуется своей монополией для ограничения доступа к некоторым возможностям этих форматов.

Сложность также заключается в том, что отдельные стратегические отечественные предприятия размещают закупки только на "РТС-тендер". Так, краснодарский Минтранс только в первые три квартала этого года разместил на данной площадке закупки стоимостью 16,7 млрд рублей. Минздрав того же Краснодарского края разместил здесь закупки на сумму 7,02 млрд рублей, а Главное строительное управление обнародовало там закупки стоимостью 6,5 млрд рублей.

В этой связи большая угроза заключается в том, что если даже ненадолго возникнет проблема в функционировании "РТС-тендер", то произойдет коллапс всей системы закупок. Это может привести не только к значительным экономическим проблемам региона, но и несет угрозу для жизни людей, которые могут лишиться своевременной поставки важных лекарств.

#Общество#Новости
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