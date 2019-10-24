Монополия РТС-Тендер может вызвать коллапс в сфере закупок

Posted 24 октября 2019, 18:02
Published 24 октября 2019, 18:02
Modified 17 сентября 2022, 16:29
Updated 17 сентября 2022, 16:29
Сайт департамента государственных заказов Томской области содержит инструкцию, которая поможет в выборе электронной торговой площадки. Отличие этого конкретного сайта от других аналогичных в том, что портал прямо ведет гостя к выбору именно площадки "РТС-тендер", и нет речи о какой-либо альтернативе. То же происходит и на сайте департамента в Алтайском крае, сообщили «Новые известия».
При этом закон прямо запрещает ограничивать конкуренцию. Юрист Екатерина Стригина подчеркнула, что закон наделяет одинаковым статусом все торговые площадки, которые включили в перечень российского правительства.
Эксперт отметила, что придание отдельному оператору статуса единственного противоречит принципам здоровой конкуренции.
Сегодня многие субъекты Федерации имеют собственные информационные системы, которые можно соединить в общую систему. Но это требует использования форматов, разработанных "РТС-тендер", который пользуется своей монополией для ограничения доступа к некоторым возможностям этих форматов.
Сложность также заключается в том, что отдельные стратегические отечественные предприятия размещают закупки только на "РТС-тендер". Так, краснодарский Минтранс только в первые три квартала этого года разместил на данной площадке закупки стоимостью 16,7 млрд рублей. Минздрав того же Краснодарского края разместил здесь закупки на сумму 7,02 млрд рублей, а Главное строительное управление обнародовало там закупки стоимостью 6,5 млрд рублей.
В этой связи большая угроза заключается в том, что если даже ненадолго возникнет проблема в функционировании "РТС-тендер", то произойдет коллапс всей системы закупок. Это может привести не только к значительным экономическим проблемам региона, но и несет угрозу для жизни людей, которые могут лишиться своевременной поставки важных лекарств.