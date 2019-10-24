На 12% сократят расходы на национальную экономику в России в 2020 году

Posted 24 октября 2019, 14:56
Published 24 октября 2019, 14:56
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Такие показатели указаны в принятом в первом чтении бюджете страны на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
Всего в 2020 году на национальную экономику потратят 2,551 триллиона рублей, а на приемлемый показатель в 3,152 триллиона рублей выйдут только к концу планового периода. Под национальной экономикой подразумеваются различные программы поддержки бизнеса, льготы, субсидии, а также государственные инвестиции в проекты, создающие новые рабочие места.
Расходы на пенсии в 2020 году слегка, на 0,6%, возрастут, но уже в 2021 году по сравнению с 2019-м, сократятся на 12 миллиардов рублей, а в 2021-м - и вовсе на 38 миллиардов рублей.
На сферу ЖКХ в бюджете предусмотрено сокращение расходов на 14,5%, при том, что в отдельных регионах износ коммунальных сетей достигает 70%. Кроме того, программу по переселению людей из ветхого жилья в некоторых российских субъектах выполнять даже не начинали. В списке с уровнем выполнения программы переселения в 0% значатся 39 российских регионов. Из-за невозможности регионов самостоятельно решить проблемы ЖКХ, помочь может только федеральная поддержка, на которую рассчитывать, как видим, не приходится.
Расходы на образование в 2020 году сократят почти на 15% - до 886 миллиардов рублей, финансирование спорта в ближайшие два года уменьшат почти на треть.
При этом совокупные доходы бюджета увеличатся на 363 миллиарда рублей, и уже известно, куда их потратят. Так, на 3,4% - до 91 миллиарда рублей вырастут расходы государства на СМИ, с 1,005 триллиона рублей до 1112 триллиона рублей постепенно увеличатся расходы на оборону. Почти на 260 миллионов рублей в 2020 году увеличат расходы на медицину, но заметнее всего вырастут расходы по статье «Национальная безопасность», которая включает финансирование Росгвардии, МВД, прокуратуры и прочих «силовиков». За три года рост, согласно бюджету, составит более 12 %.
При этом, если учесть еще и засекреченные траты, то расходы на силовиков вырастут на 29% до 7,145 триллиона рублей. В результате в 2022 году уже треть бюджета будет находиться под грифом «секретно».
По словам Дмитрия Медведева, при принятии бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентированным, однако ряд экспертов не нашли в принятом бюджете признаков социальной ориентированности. По мнению специалистов, принятый бюджет скорее ориентирован на силовиков, при этом проблема не в сумме отчислений, которые меньше, чем в ряде других стран, а в соотношении расходов на сферы экономики.
При этом деньги у России есть, и даже больше, чем требуется на покрытие текущих нужд. В частности, в ближайшие три года доходы превысят расходы на сотни миллиардов рублей. Но инфраструктурные проекты испытывают постоянный дефицит средств: в России по-прежнему только порядка 50% дорог соответствуют нормативам, не развивается энергетическая инфраструктура, приходят в негодность канализации и водопроводы.
Немного сдвинуло ситуацию с мертвой точки появление нацпроектов, но инфраструктура - это не только дороги, это и связь, и газификация, о выделении средств на которые никто не подумал. Из-за существующих проблем инвесторы тоже неохотно берутся за реализацию крупных проектов, живой пример тому порт Тамань.
По мнению специалистов, Минфин сверстал такой бюджет, главными статьями в котором стали поддержка силовиков и запасы средств, а депутаты просто приняли его, не обдумав. Нынешний профицит бюджета не является признаком здоровой экономики, последнняя в современной России находится в «застое» аналогичном советскому, который по сути погубил СССР в 1980-х.