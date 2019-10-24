На 12% сократят расходы на национальную экономику в России в 2020 году

При этом совокупные доходы бюджета увеличатся на 363 миллиарда рублей, и уже известно, куда их потратят. Так, на 3,4% - до 91 миллиарда рублей вырастут расходы государства на СМИ, с 1,005 триллиона рублей до 1112 триллиона рублей постепенно увеличатся расходы на оборону. Почти на 260 миллионов рублей в 2020 году увеличат расходы на медицину, но заметнее всего вырастут расходы по статье «Национальная безопасность», которая включает финансирование Росгвардии, МВД, прокуратуры и прочих «силовиков». За три года рост, согласно бюджету, составит более 12 %.