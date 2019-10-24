Проблемы парка Собино в Ростове начнут решать в 2020 году

Posted 24 октября 2019, 13:00
Published 24 октября 2019, 13:00
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
Он рассказал, что в парке были обнаружены захоронения, которые на данный момент не являются историческими. Поэтому этот вопрос теперь считается решенным.
Голубев рассказал, что этим вопросом займутся городские власти и проведут в 2020 году работы. Реконструкцию хотели провести ранее, но нашли на территории могилы.
Также появилась информация, что парк в Железнодорожном районе благоустроят за счет местного бюджета. У города не получилось провести реконструкцию за счет федеральных средств.