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Posted 24 октября 2019, 13:00

Published 24 октября 2019, 13:00

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

Проблемы парка Собино в Ростове начнут решать в 2020 году

24 октября 2019, 13:00
В Ростове-на-Дону в следующем году пройдут работы по благоустройству парка имени Собино, рассказал глава региона Василий Голубев.

Он рассказал, что в парке были обнаружены захоронения, которые на данный момент не являются историческими. Поэтому этот вопрос теперь считается решенным.

Голубев рассказал, что этим вопросом займутся городские власти и проведут в 2020 году работы. Реконструкцию хотели провести ранее, но нашли на территории могилы.

Также появилась информация, что парк в Железнодорожном районе благоустроят за счет местного бюджета. У города не получилось провести реконструкцию за счет федеральных средств.

#Общество#Новости
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