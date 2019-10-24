Ростовская модель Лиман рассказала о пустоте в голове

Posted 24 октября 2019, 10:47
Published 24 октября 2019, 10:47
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Лиман опубликовала фото, на котором она стоит в лесу в джинсах и свитере. «С утра пусто в голове», — написала девушка.
Пользователи в комментариях удивились, что девушка сфотографировалась в одежде. Обычно она публикует фото практически в обнаженном виде.
Некоторые поинтересовались, только с утра у нее пусто в голове или нет. «Это еще ничего, хуже, когда по жизни пусто в голове», — прозвучало в комментариях.
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