rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября 2019, 10:47

Published 24 октября 2019, 10:47

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Ростовская модель Лиман рассказала о пустоте в голове

24 октября 2019, 10:47
Модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону оставила своим подписчикам загадочное послание о пустоте в голове, сообщается на странице девушки в Instagram.

Лиман опубликовала фото, на котором она стоит в лесу в джинсах и свитере. «С утра пусто в голове», — написала девушка.

Пользователи в комментариях удивились, что девушка сфотографировалась в одежде. Обычно она публикует фото практически в обнаженном виде.

Некоторые поинтересовались, только с утра у нее пусто в голове или нет. «Это еще ничего, хуже, когда по жизни пусто в голове», — прозвучало в комментариях.

Ранее Лиман предложила устроить «голую революцию».

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика