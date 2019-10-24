Торговая фирма потребовала от ФК «Ростов» 2,8 млн руб по договору поручительства

Сумма исковых требований превысила 2,8 миллиона рублей. Из документов следует, что истец требует взыскать с клуба задолженность по договору поручительства, заключенному в 2016 году в размере 2,27 миллиона рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за три года в размере 554 тысяч рублей.