Торговая фирма потребовала от ФК «Ростов» 2,8 млн руб по договору поручительства

Posted 24 октября 2019, 07:48
Published 24 октября 2019, 07:48
Modified 1 октября, 13:18
Updated 1 октября, 13:18
Сумма исковых требований превысила 2,8 миллиона рублей. Из документов следует, что истец требует взыскать с клуба задолженность по договору поручительства, заключенному в 2016 году в размере 2,27 миллиона рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за три года в размере 554 тысяч рублей.
По данным системы СПАРК, ООО «РЭККС» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2013 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. В апреле 2019 года предприятие было признано банкротом, в отношении компании запущена процедура конкурсного производства.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ростов» потратит 14 тысяч евро на закупку платформы Wyscout, где можно выбрать футболистов.