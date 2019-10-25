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Posted 25 октября 2019, 08:00

Published 25 октября 2019, 08:00

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

«Почта России» не нашла желающих строить логистический центр под Ростовом

25 октября 2019, 08:00
На объявленный ФГУП «Почта России» конкурс по строительству логистического центра в Ростовской области не поступило ни одной заявки, сообщается на сайте госзакупок.

Конкурс стоимостью в 3,4 миллиарда рублей объявили в сентябре, подрядчик должен был построить хаб с центром международного почтового обмена, который позволил бы сократить сроки доставки отправлений в ЮФО и СКФО.

Центр планировали разместить в Аксайском районе рядом с новым аэропортом Платов на земельном участке площадью в десять гектаров.

Изначально начать строительство центра планировали еще в 2016 году, но проект отложили из-за подорожания работ. После сроками начала работ называли апрель–май 2019 года, но к реализации проекта так и не приступили.

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