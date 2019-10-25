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Posted 25 октября 2019, 10:11

Published 25 октября 2019, 10:11

Modified 1 октября, 15:07

Updated 1 октября, 15:07

В Чечне задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области

25 октября 2019, 10:11
В Грозном задержали мужчину, который был одним из участников перестрелки в Ростовской области с пятью жертвами, сообщает МВД по Чечне.

Правоохранители задержали 45-летнего мужчину и доставили в отдел полиции. Он зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области.

«Злоумышленник проходит подозреваемым по статье „Убийство“, он находился в федеральном розыске. Полицейские его опросили и передали коллегам из донского региона», — сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанному грозит пожизненное заключение.

Напомним, в хуторе в Орловском районе Ростовской области несколько человек не смогли поделить территорию и решили урегулировать вопрос при помощи оружия. Это привело к гибели пяти человек, еще двое оказались в больнице.

Ранее задержали еще одного участника перестрелки.

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