Василий Голубев: Южный НОЦ ответит на ключевые вызовы современности

Posted 25 октября 2019, 12:07
Published 25 октября 2019, 12:07
Modified 17 сентября 2022, 16:29
Updated 17 сентября 2022, 16:29
«Формат научно-образовательного центра (НОЦ) призван вывести на мировой уровень исследования и разработки в сфере „умной“ сельскохозяйственной техники, которыми занимаются донские специалисты», — было отмечено Василием Голубевым.
Глава региона также рассказал, что сейчас этот проект рассматривают как ведущую площадку для прогрессивного развития Ростовской области.
В НОЦ объединились силы 14 университетов, восьми научных организаций и 30 индустриальных партнеров. Подобное сотрудничество создает все условия для эффективного внедрения инноваций, разработанных учеными, в производство. Также это позволит обеспечить работой студенческое общество.
Напомним, постановление о старте работы по развитию Южного НОЦ было подписано в августе 2019 года. Также прошло утверждение коллегиального совещательного органа, который будет осуществлять управление проектом — наблюдательного совета. Прикладные разработки НОЦ также должны быть синегетичны с продукцией индустриальных партнёров.
«Это очень важный проект — ответ на ключевые технологические вызовы современности», — уверен Василий Голубев.