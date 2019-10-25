Василий Голубев: Южный НОЦ ответит на ключевые вызовы современности

Напомним, постановление о старте работы по развитию Южного НОЦ было подписано в августе 2019 года. Также прошло утверждение коллегиального совещательного органа, который будет осуществлять управление проектом — наблюдательного совета. Прикладные разработки НОЦ также должны быть синегетичны с продукцией индустриальных партнёров.