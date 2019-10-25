rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября 2019, 12:07

Published 25 октября 2019, 12:07

Modified 17 сентября 2022, 16:29

Updated 17 сентября 2022, 16:29

Василий Голубев: Южный НОЦ ответит на ключевые вызовы современности

25 октября 2019, 12:07
В Ростове-на-Дону на встрече главы Ростовской области Василия Голубева с руководством Донского государственного технического университета (ДГТУ) обсудили перспективы создания Южного научно-образовательного центра, базой которого станет технический вуз.

«Формат научно-образовательного центра (НОЦ) призван вывести на мировой уровень исследования и разработки в сфере „умной“ сельскохозяйственной техники, которыми занимаются донские специалисты», — было отмечено Василием Голубевым.

Глава региона также рассказал, что сейчас этот проект рассматривают как ведущую площадку для прогрессивного развития Ростовской области.

В НОЦ объединились силы 14 университетов, восьми научных организаций и 30 индустриальных партнеров. Подобное сотрудничество создает все условия для эффективного внедрения инноваций, разработанных учеными, в производство. Также это позволит обеспечить работой студенческое общество.

Напомним, постановление о старте работы по развитию Южного НОЦ было подписано в августе 2019 года. Также прошло утверждение коллегиального совещательного органа, который будет осуществлять управление проектом — наблюдательного совета. Прикладные разработки НОЦ также должны быть синегетичны с продукцией индустриальных партнёров.

«Это очень важный проект — ответ на ключевые технологические вызовы современности», — уверен Василий Голубев.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика