Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Сочи»

Posted 26 октября 2019, 18:40
Published 26 октября 2019, 18:40
Modified 17 сентября 2022, 16:29
Updated 17 сентября 2022, 16:29
Команды встретились в субботу в рамках чемпионата России, ростовчане победили со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Роман Еременко.
Карпин рассказал, что ему понравился первый тайм. Вторым периодом он остался недоволен.
«Второй тайм совсем не понравился. Было два штрафных. Слишком много эмоций выплеснули в первом тайме после поражения „Зениту“ со счетом 6:1», — пояснил тренер.
Он добавил, что все были подавлены после разгромного поражения, поэтому необходимо было выиграть. Тренер «Сочи» Александр Точилин назвал курьезным второй гол «Ростова».