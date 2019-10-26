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Posted 26 октября 2019, 18:40

Published 26 октября 2019, 18:40

Modified 17 сентября 2022, 16:29

Updated 17 сентября 2022, 16:29

Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Сочи»

26 октября 2019, 18:40
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказал критику в адрес команды после ее победы над «Сочи», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.

Команды встретились в субботу в рамках чемпионата России, ростовчане победили со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Роман Еременко.

Карпин рассказал, что ему понравился первый тайм. Вторым периодом он остался недоволен.

«Второй тайм совсем не понравился. Было два штрафных. Слишком много эмоций выплеснули в первом тайме после поражения „Зениту“ со счетом 6:1», — пояснил тренер.

Он добавил, что все были подавлены после разгромного поражения, поэтому необходимо было выиграть. Тренер «Сочи» Александр Точилин назвал курьезным второй гол «Ростова».

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