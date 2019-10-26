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Posted 26 октября 2019, 14:07

Published 26 октября 2019, 14:07

Modified 11 сентября 2022, 16:49

Updated 11 сентября 2022, 16:49

Лидера «Ленинграда» не будут наказывать за мат на концерте в Ростове

26 октября 2019, 14:07
В полицию не поступало заявление на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который использовал нецензурную лексику на концерте в Ростове-на-Дону, сообщил адвокат артиста Константин Добрынин.

Юрист пояснил, что в полицию было написано заявление по факту мелкого хулиганства. Однако жалоба поступила на организатора концерта, а не Сергея Шнурова.

«У меня есть уверенность, что организаторы сами решат все вопросы. Тем более эти претензии безосновательны», — пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката.

Напомним, концерт «Ленинграда» состоялся в сентябре на стадионе «Ростов-Арена». После этого в полицию поступило заявление из-за нецензурной лексики в песнях.

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#Илья Ульянов#Общество#Новости
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