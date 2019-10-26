Лидера «Ленинграда» не будут наказывать за мат на концерте в Ростове

Posted 26 октября 2019, 14:07
Published 26 октября 2019, 14:07
Modified 11 сентября 2022, 16:49
Updated 11 сентября 2022, 16:49
Юрист пояснил, что в полицию было написано заявление по факту мелкого хулиганства. Однако жалоба поступила на организатора концерта, а не Сергея Шнурова.
«У меня есть уверенность, что организаторы сами решат все вопросы. Тем более эти претензии безосновательны», — пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката.
Напомним, концерт «Ленинграда» состоялся в сентябре на стадионе «Ростов-Арена». После этого в полицию поступило заявление из-за нецензурной лексики в песнях.