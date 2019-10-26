Лидера «Ленинграда» не будут наказывать за мат на концерте в Ростове

В полицию не поступало заявление на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который использовал нецензурную лексику на концерте в Ростове-на-Дону, сообщил адвокат артиста Константин Добрынин.