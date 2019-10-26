Таксист устроил массовую автоаварию в Ростове

Posted 26 октября 2019, 07:36
Published 26 октября 2019, 07:36
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
Авария произошла в субботу на проспекте Космонавтов. По словам очевидцев, водитель такси уснул за рулем и врезался в Opel. Пострадали еще два автомобиля.
К публикации добавлено фото, на котором показаны последствия аварии. На нем видны разбитые автомобили. Часть дороги из-за этого оказалась перекрыта.
Информации от официальных ведомств по поводу аварии не поступало. Пользователи в комментариях написали, что таксисты часто управляют машинами уставшими.