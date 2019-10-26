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Posted 26 октября 2019, 07:36

Published 26 октября 2019, 07:36

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

Таксист устроил массовую автоаварию в Ростове

26 октября 2019, 07:36
В Ростове-на-Дону водитель такси устроил автоаварию с четырьмя автомобилями, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в субботу на проспекте Космонавтов. По словам очевидцев, водитель такси уснул за рулем и врезался в Opel. Пострадали еще два автомобиля.

К публикации добавлено фото, на котором показаны последствия аварии. На нем видны разбитые автомобили. Часть дороги из-за этого оказалась перекрыта.

Информации от официальных ведомств по поводу аварии не поступало. Пользователи в комментариях написали, что таксисты часто управляют машинами уставшими.

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