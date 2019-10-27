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Posted 27 октября 2019, 10:30

Published 27 октября 2019, 10:30

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

Полиция ищет похищенную в Ростове девушку

27 октября 2019, 10:30
Сюжет
Эксклюзив
Полиция Ростовской области проводит проверку по сообщению о похищенной девушке, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Как сообщают телеграм-каналы, инцидент произошел на улице Самшитовой в субботу. Очевидцы заметили, как несколько мужчин насильно увезли молодую девушку на Hyundai Solaris в неизвестном направлении.

Жертва, со слов ростовчан, сопротивлялась и звала на помощь, однако оказать сопротивление злоумышленникам никто не решился. Свидетели ЧП сразу сообщили о происшествии в полицию.

«В полицию поступало заявление. По данному факту в настоящий момент проводится проверка» — отметили в ведомстве.

#Эксклюзив#Новости
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