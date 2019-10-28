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Posted 28 октября 2019, 13:17

Published 28 октября 2019, 13:17

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Двух судей досрочно лишили полномочий на Кубани после жалоб

28 октября 2019, 13:17
В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий, сообщила пресс-служба краевого суда.

Судью Славянского городского суда лишили полномочий по результатам рассмотрения жалобы сотрудника Сбербанка. Замуправляющего Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России» указал на грубое нарушение судьей норм процессуального права. Проверка выявила нарушения, свидетельствующие о пренебрежительном отношении судьи к соблюдению требований закона и норм судейской этики, а также права участников процесса. В результате применили дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса.

Кроме того, досрочно лишился полномочий судья Советского районного суда Краснодара, уличенный в принятии непроцессуальных судебных решений, или судебных актов, в том числе за взятку.

Ранее на депутата Краснодарского края завели два уголовных дела за контрабанду оружия.

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