Оптимальный вариант страхования вашего авто

«Программы страхования по автокаско с неполным покрытием позволяют подобрать оптимальный вариант страхования в зависимости от возможностей и потребностей автолюбителя, — комментирует директор по работе с клиентами АО «СОГАЗ» Евгений Лосев. — Например, в нашей компании можно оплатить меньшую стоимость каско в связи с установлением франшизы и ремонтировать незначительные повреждения самостоятельно — для многих это предпочтительнее, нежели платить полную стоимость полиса и заявлять каждую царапину. Есть и другие варианты. К примеру, оплатить порядка трети полной стоимости и приобрести полис, который защищает от угона и гибели автомобиля. То есть это страховка на крайний случай. Как видите, выгода от таких программ в том, что они позволяют приобрести качественную страховую защиту, избежав существенных трат. Неудивительно, что с каждым годом спрос на них растёт: по нашим оценкам, более половины всех полисов по страхованию автокаско продаётся с франшизой».