Пропавшего в Таганроге блогера нашли живым

Posted 28 октября 2019, 10:41
Published 28 октября 2019, 10:41
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
Рудиков написал, что он вернулся. Однако где именно он пропадал, не раскрывается.
Пользователи в комментариях обрадовались возвращению блогера и выразили уверенность, что все это время он пил. «Ура! Никто и не сомневался в таком счастливом исходе! Как сказал один мой товарищ: „Этот маргинал нас всех переживет“. Только опять допускаешь ошибки. По старой доброй традиции иди стрельни 100 рублей и восстановись окончательно», — прозвучало в комментариях.
Рудиков на это ничего отвечать не стал. Ранее в социальных сетях появилась информация, что мужчина не выходил на связь с 23 октября. Тогда горожан просили помочь его найти.