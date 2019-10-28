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Posted 28 октября 2019, 10:41

Published 28 октября 2019, 10:41

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

Пропавшего в Таганроге блогера нашли живым

28 октября 2019, 10:41
В Таганроге Ростовской области удалось разыскать местного блогера Олега Рудикова, считавшегося пропавшим, о том, что его нашли, рассказал сам таганрожец в блоге.

Рудиков написал, что он вернулся. Однако где именно он пропадал, не раскрывается.

Пользователи в комментариях обрадовались возвращению блогера и выразили уверенность, что все это время он пил. «Ура! Никто и не сомневался в таком счастливом исходе! Как сказал один мой товарищ: „Этот маргинал нас всех переживет“. Только опять допускаешь ошибки. По старой доброй традиции иди стрельни 100 рублей и восстановись окончательно», — прозвучало в комментариях.

Рудиков на это ничего отвечать не стал. Ранее в социальных сетях появилась информация, что мужчина не выходил на связь с 23 октября. Тогда горожан просили помочь его найти.

Ранее блогер из Ростова случайно помог задержать сибирского маньяка.

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#Общество#Новости
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