Пропавшего в Таганроге блогера нашли живым

Пользователи в комментариях обрадовались возвращению блогера и выразили уверенность, что все это время он пил. «Ура! Никто и не сомневался в таком счастливом исходе! Как сказал один мой товарищ: „Этот маргинал нас всех переживет“. Только опять допускаешь ошибки. По старой доброй традиции иди стрельни 100 рублей и восстановись окончательно», — прозвучало в комментариях.