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Posted 28 октября 2019, 14:11

Published 28 октября 2019, 14:11

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

В линию по производству творога под Ростовом вложат 200 млн руб

28 октября 2019, 14:11
На молочном заводе «Мясниковский» в Ростовской области построят линию по производству творога стоимостью 200 миллионов рублей, сообщил РБК.

Завод входит в группу предприятий «Белый медведь», которая в настоящее время выпускает на предприятиях в Ростовской области и в Краснодарском крае до 20 тонн творога в сутки. Новая линия позволит увеличить этот показатель вдвое.

Отмечается, что автоматизированная линия закрытого типа будет производить творог различной жирности и консистенции.

Ранее стало известно, что в Аксайском районе за 700 миллионов рублей построят завод по производству полуприцепов-цистерн.

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