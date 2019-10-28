В линию по производству творога под Ростовом вложат 200 млн руб

Posted 28 октября 2019, 14:11
Published 28 октября 2019, 14:11
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Завод входит в группу предприятий «Белый медведь», которая в настоящее время выпускает на предприятиях в Ростовской области и в Краснодарском крае до 20 тонн творога в сутки. Новая линия позволит увеличить этот показатель вдвое.
Отмечается, что автоматизированная линия закрытого типа будет производить творог различной жирности и консистенции.
Ранее стало известно, что в Аксайском районе за 700 миллионов рублей построят завод по производству полуприцепов-цистерн.