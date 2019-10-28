Видео со станцевавшим хип-хоп на дороге ростовчанином взорвало Сеть

Posted 28 октября 2019, 09:36
Published 28 октября 2019, 09:36
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
В ролике ростовчанин перемещается по многополосной дороге и показывает всем водителям свой танец в стиле хип-хоп. Слишком энергичные движения заставляли автомобилистов останавливаться.
Завершив выступление, парень покинул дорогу и пошел по тротуару. За несколько минут видео успело набрать более четырех тысяч просмотров.
«Когда очень хочешь попасть в шоу «Танцы». Парень устроил шоу напротив «Горизонта», — написал автор публикации.
«Сколько подобных я видела живя в Ростове… Город танцоров», — прозвучало в комментариях.