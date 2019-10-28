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Posted 28 октября 2019, 09:36

Published 28 октября 2019, 09:36

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

Видео со станцевавшим хип-хоп на дороге ростовчанином взорвало Сеть

28 октября 2019, 09:36
В Ростове-на-Дону набирает популярность видео, на котором мужчина станцевал на дороге, ролик размещен в одной из городских групп.

В ролике ростовчанин перемещается по многополосной дороге и показывает всем водителям свой танец в стиле хип-хоп. Слишком энергичные движения заставляли автомобилистов останавливаться.

Завершив выступление, парень покинул дорогу и пошел по тротуару. За несколько минут видео успело набрать более четырех тысяч просмотров.

«Когда очень хочешь попасть в шоу «Танцы». Парень устроил шоу напротив «Горизонта», — написал автор публикации.

«Сколько подобных я видела живя в Ростове… Город танцоров», — прозвучало в комментариях.

Ранее ростовчане раскритиковали танец девушек на крыше.

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#Илья Ульянов#Общество#Новости
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