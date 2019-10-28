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Posted 28 октября 2019, 18:17

Published 28 октября 2019, 18:17

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

За 39,5 млн руб ушло с молотка здание кафе компании «Палмали» в Ростове

28 октября 2019, 18:17
В Ростове-на-Дону компания ООО «ТехИнСнаб» выкупила здание кафе обанкротившейся «Палмали» на Береговой, говорится в документах в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Речь идет о здании кафе, расположенном по адресу: Береговая, 43а, площадью 212,7 квадратных метра, и земельном участке под ним в 2,3 тысячи метров. Здание несколько раз пытались реализовать, в апреле оно было выставлено на торги за 70 миллионов рублей, в июле его стоимость была снижена до 63 миллионов рублей. Продать кафе в итоге удалось за 39,5 миллиона рублей.

По информации СПАРК, ООО «ТехИнСнаб» было зарегистрировано в Ростове в 2003 году. В качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля топливом.

Ранее сообщалось, что ООО «Палмали» было признано банкротом в ноябре 2018 года. На предприятии была инициирована процедура конкурсного производства, которая продлится шесть месяцев. Основному кредитору — Сбербанку — судоходная компания должна 13 миллиардов рублей

В число кредиторов входят «Палмали Холдинг», зарегистрированное на Мальте, «Палмали Шиппинг» из Вест-Индии, «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик» из Турции. По данным СМИ, владельцем данных компаний является предприниматель из Азербайджана Мубариз Мансимов. Исковые требования предприятий азербайджанского бизнесмена превышают шесть миллиардов рублей.

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