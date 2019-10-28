За 39,5 млн руб ушло с молотка здание кафе компании «Палмали» в Ростове

Речь идет о здании кафе, расположенном по адресу: Береговая, 43а, площадью 212,7 квадратных метра, и земельном участке под ним в 2,3 тысячи метров. Здание несколько раз пытались реализовать, в апреле оно было выставлено на торги за 70 миллионов рублей, в июле его стоимость была снижена до 63 миллионов рублей. Продать кафе в итоге удалось за 39,5 миллиона рублей.