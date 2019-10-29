Ростовскому колбасному заводу придется заплатить штраф за конину в ветчине

В свиной ветчине завода, реализуемой в сети «Пятерочка», нашли конину, которую при изготовлении продукта не используют. Решением от 6 августа 2019 года суд привлек ООО «РКЗ-Тавр» к административной ответственности в виде штрафа размером в 100 тысяч рублей.
Предприятие посчитало нарушение малозначительным, поскольку наличие конины в ветчине носило следовый характер, и подало апелляцию. Жалобу рассматривал 15 апелляционный суд, который выяснил, что, имея возможность для соблюдения установленных требований к выпускаемой продукции, общество не приняло необходимых мер по их соблюдению.
По результатам рассмотрения материалов дела суд в удовлетворении апелляции отказал.