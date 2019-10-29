Ростовскому колбасному заводу придется заплатить штраф за конину в ветчине

В свиной ветчине завода, реализуемой в сети «Пятерочка», нашли конину, которую при изготовлении продукта не используют. Решением от 6 августа 2019 года суд привлек ООО «РКЗ-Тавр» к административной ответственности в виде штрафа размером в 100 тысяч рублей.