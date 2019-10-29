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Posted 29 октября 2019, 12:45

Published 29 октября 2019, 12:45

Modified 11 сентября 2022, 15:22

Updated 11 сентября 2022, 15:22

«Спартак» хочет купить игрока ФК «Ростов» за 8 млн евро

29 октября 2019, 12:45
Футбольный клуб «Спартак» намерен приобрести игрока команды «Ростов» Матиаса Норманна за несколько миллионов евро, пишет РИА ФАН.

«Московский клуб хочет взять к себе в состав 23-летнего футболиста уже этой зимой. Он готов выложить за него восемь миллионов евро», — пишет издание.

Отмечается, что спортсмен приглянулся еще нескольким командам. Однако «Ростов» не намерен прощаться с одним из своих лидеров и хочет его сохранить как минимум до конца сезона.

По данным издания, Норманн пришел в «Ростов» из «Брайтона» за семь миллионов евро. Он успел поучаствовать в 25 матчах и забить один гол.

Ранее «Ростов» подписал контракт с футболистом Павлом Мамаевым.

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