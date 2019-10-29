«Спартак» хочет купить игрока ФК «Ростов» за 8 млн евро

Posted 29 октября 2019, 12:45
Published 29 октября 2019, 12:45
Modified 11 сентября 2022, 15:22
Updated 11 сентября 2022, 15:22
«Московский клуб хочет взять к себе в состав 23-летнего футболиста уже этой зимой. Он готов выложить за него восемь миллионов евро», — пишет издание.
Отмечается, что спортсмен приглянулся еще нескольким командам. Однако «Ростов» не намерен прощаться с одним из своих лидеров и хочет его сохранить как минимум до конца сезона.
По данным издания, Норманн пришел в «Ростов» из «Брайтона» за семь миллионов евро. Он успел поучаствовать в 25 матчах и забить один гол.