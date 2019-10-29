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Posted 29 октября 2019, 14:38

Published 29 октября 2019, 14:38

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

В Москве аферисты свыше 10 лет обманным путем присваивали себе квартиры

В Москве аферисты свыше 10 лет обманным путем присваивали себе квартиры

29 октября 2019, 14:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Московским правоохранителям удалось задержать банду аферистов, которые свыше 10 лет занимались присвоением чужих квартир. Для этого они подделывали завещания умерших людей.

Преступники пополняли архивы реестровых книг сфабрикованными сведениями о несуществующих завещаниях и подделывали сами документы. Потом нотариус открывал наследственные дела, недвижимость оформлялась на преступников. Об этом 29 октября сообщило агентство RNS.

Часть этой недвижимости преступники продавали добросовестным покупателям, а некоторые квартиры оформляли на родственников и оставляли в своей собственности.

Во время задержания главаря банды, он закрылся дома и выбрасывал из окна порванные им документы, которые позже могли применить против него.

В общей сложности, под стражей находятся 8 подозреваемых. Во время 17 обысков у них обнаружили свыше 2,5 млн рублей, 30 сотовых телефонов, компьютерную технику и фальшивые документы. Также силовики смогли найти 15 квартир, с которыми были проведены незаконные сделки.

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