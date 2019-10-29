rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября 2019, 12:24

Published 29 октября 2019, 12:24

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

В России предложили наказывать за принуждение к аборту

В России предложили наказывать за принуждение к аборту

29 октября 2019, 12:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для людей, склоняющих к операции по искусственному прерыванию беременности.

Парламентарий попросил министра юстиции Александра Коновалова и уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову рассмотреть эту идею. Об этом сообщают News.ru.

Милонов уверен, что врачи не должны проводить аборт, если этого хотят третьи лица, но не сама беременная.

Предложение депутата поддержал координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. Тем не менее, он заявил, что юридически трудно будет ввести уголовное наказание для родственников, которые принуждают к аборту, и порекомендовал реализовать эту инициативу для врачей, склоняющих пациенток к проведению операции по прерыванию беременности.

Ранее широкий общественный резонанс вызвал инцидент в Дагестане, где мужчина заставил свою 19-летнюю жену сделать аборт, потому что хотел мальчика, а УЗИ показало наличие в утробе девочки. Мужчина назвал супругу неполноценной и избил ее.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика