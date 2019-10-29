В России предложили наказывать за принуждение к аборту

Предложение депутата поддержал координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. Тем не менее, он заявил, что юридически трудно будет ввести уголовное наказание для родственников, которые принуждают к аборту, и порекомендовал реализовать эту инициативу для врачей, склоняющих пациенток к проведению операции по прерыванию беременности.