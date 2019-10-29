В России предложили наказывать за принуждение к аборту

Posted 29 октября 2019, 12:24
Published 29 октября 2019, 12:24
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Парламентарий попросил министра юстиции Александра Коновалова и уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову рассмотреть эту идею. Об этом сообщают News.ru.
Милонов уверен, что врачи не должны проводить аборт, если этого хотят третьи лица, но не сама беременная.
Предложение депутата поддержал координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. Тем не менее, он заявил, что юридически трудно будет ввести уголовное наказание для родственников, которые принуждают к аборту, и порекомендовал реализовать эту инициативу для врачей, склоняющих пациенток к проведению операции по прерыванию беременности.
Ранее широкий общественный резонанс вызвал инцидент в Дагестане, где мужчина заставил свою 19-летнюю жену сделать аборт, потому что хотел мальчика, а УЗИ показало наличие в утробе девочки. Мужчина назвал супругу неполноценной и избил ее.