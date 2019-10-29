В Ростове на заседании комитета Совфеда по новому КоАП выслушали предложения регионов

«Прежде всего, мы ждем, чтобы нас услышали. Когда мы говорим «нас», мы имеем в виду регионы. Я в комитете по административному законодательству Совета Федерации начала с того, что опросила моих коллег в регионах и попросила дать предложения в проект нового кодекса. Такие предложения мы получили – буквально вчера обсуждали, что наш комитет завален сейчас стопками бумаг с очень ценными и важными предложениями. Мы очень хотим, чтобы этот кодекс был ориентирован на регионы. Чтобы он учел все те моменты, которые сейчас не дают эффективно применять административное законодательство, что создает очень серьезные проблемы», – сказала сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.