В Ростове на заседании комитета Совфеда по новому КоАП выслушали предложения регионов

Posted 29 октября 2019, 18:22
Published 29 октября 2019, 18:22
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Кодекс РФ об административных правонарушениях состоит из двух частей: общей и особенной. Общая часть КоАП - основные понятия, термины и принципы, субъектный состав, а также основные принципы применения ответственности. Особенная часть КоАП - составы правонарушений. На выездном заседании Комитета Совета Федерации, которое впервые прошло в Ростове-на-Дону, рассмотрены предложения регионов относительно модернизации "Особенной части" КоАП.
«Новый административный кодекс - вопрос важный для всех регионов. Сегодня несколько комитетов Совета Федерации работают здесь - и это четкая политика, которую проводит Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Она говорит, что вы обязаны ехать в регионы, разговаривать с людьми, слушать и принимать те решения, которые в компетенции федеральных органов, исходя из позиции людей в регионах. И почему мы проводим заседание в Ростовской области? Это субъект, который динамично развивается», - прокомментировал Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В режиме видеоконференцсвязи в заседании Комитета Совета Федерации приняли также участие 24 региона. Члены Совета Федерации обсудили с коллегами из регионов те проблемы, с которыми субъекты сталкиваются при установлении ответственности за правонарушения. В частности, речь идет о нарушении норм правил благоустройства по обеспечению тишины и спокойствия, а также правил обращения с животными и другие вопросы.
«Прежде всего, мы ждем, чтобы нас услышали. Когда мы говорим «нас», мы имеем в виду регионы. Я в комитете по административному законодательству Совета Федерации начала с того, что опросила моих коллег в регионах и попросила дать предложения в проект нового кодекса. Такие предложения мы получили – буквально вчера обсуждали, что наш комитет завален сейчас стопками бумаг с очень ценными и важными предложениями. Мы очень хотим, чтобы этот кодекс был ориентирован на регионы. Чтобы он учел все те моменты, которые сейчас не дают эффективно применять административное законодательство, что создает очень серьезные проблемы», – сказала сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что люди должны жить в правовом государстве, в котором государством обеспечивает право человека на тишину и покой и на достойные условия жизни.
«Мы ведем предметный и острый диалог с Госдумой и Советом Федерации, надеемся по итогам встречи в Ростове подходы у наших федеральных коллег, у разработчиков нового административного кодекса изменятся, и они в большей степени будут понимать потребности регионов и те проблемы, которые существуют на земле: у поселений, города или района», - подчеркнул Ищенко.
На заседании также обсудили проблемы предпринимателей и работников бюджетной сферы - те вопросы, которые не находятся в компетенции областных властей.
«Уже обсуждали проблемы утилизации коммунальных отходов - актуальная проблема по всей стране, но жителей Дона волнует то, что у нас происходит. Мы показали коллегам те проблемы, которые должны быть решены с их помощью. Мы обращаем внимание наших коллег на проблемы в федеральных законах, препятствующих развитию бизнеса и не дающие возможности региональным и местным властям здраво и правильно выполнять свои полномочия. Диалог сегодняшний беспрецедентен, я уверен, что это принесет результат, как принесли многие наши инициативы, которые стали федеральными законами», - сказал Ищенко.