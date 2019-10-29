В Ростове в 2020 году начнут проект строительства девяти школ на 7,5 тыс мест

«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано строительство двух школ на 2200 мест. Школа в микрорайоне «Красный Аксай» на 1100 мест вводится в эксплуатацию в 2019 году. В 2020 планируется откорректировать проектную документацию на строительство школы в микрорайоне «Левенцовский и направить заявку в министерство строительства РФ для участия в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» для получения субсидии на 2021 год. Всего в 2020 году планируется разработать проектную документацию по девяти объектам общеобразовательных организаций на 7490 мест», — отметил Дикун.