В Ростове в 2020 году начнут проект строительства девяти школ на 7,5 тыс мест

Posted 29 октября 2019, 13:43
Published 29 октября 2019, 13:43
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
В рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование», в Ростове в этом году открыли школу вместимостью 1340 учащихся в первом микрорайоне на территории военного городка, начата реконструкция МБОУ «Школа № 32 имени «Молодой гвардии» по улице Фрунзе, 12 на 290 мест.
«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано строительство двух школ на 2200 мест. Школа в микрорайоне «Красный Аксай» на 1100 мест вводится в эксплуатацию в 2019 году. В 2020 планируется откорректировать проектную документацию на строительство школы в микрорайоне «Левенцовский и направить заявку в министерство строительства РФ для участия в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» для получения субсидии на 2021 год. Всего в 2020 году планируется разработать проектную документацию по девяти объектам общеобразовательных организаций на 7490 мест», — отметил Дикун.
В рамках нацпроекта «Демография» в Ростове создаются дополнительные места в детских садах. В этом году предусмотрено создание 410 мест за счет строительства двух объектов в пятом микрорайоне жилого района «Левенцовский». В 2020 году будут введены в эксплуатацию три новых детских сада на 530 мест, а в 2021 году — на 470 мест.
Всего на строительство и реконструкцию объектов дошкольного и общего образования в Ростове-на-Дону до 2021 года направят 4,1 миллиарда рублей.