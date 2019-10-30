Средний объём выдаваемых в России потребительских кредитов вырос почти на 5 процентов

Пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила о том, что в третьем квартале этого года размер потребительских кредитов возрос на 4,9 процента, достигнув 182,1 тысячи рублей.

Таким образом, рост показателя составил 8,4 тысячи рублей. Наибольший размер выданных потребительских кредитов наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. При этом, самый быстрый рост этого показателя происходит в Алтайском крае и Кемеровской области. Снижение размера потребительских кредитов произошло в Республике Саха и Свердловской области. Об этом 30 октября сообщило агентство RNS.