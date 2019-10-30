Средний объём выдаваемых в России потребительских кредитов вырос почти на 5 процентов

Posted 30 октября 2019, 14:24
Published 30 октября 2019, 14:24
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Таким образом, рост показателя составил 8,4 тысячи рублей. Наибольший размер выданных потребительских кредитов наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.
При этом, самый быстрый рост этого показателя происходит в Алтайском крае и Кемеровской области. Снижение размера потребительских кредитов произошло в Республике Саха и Свердловской области. Об этом 30 октября сообщило агентство RNS.