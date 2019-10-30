rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября 2019, 14:24

Published 30 октября 2019, 14:24

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Средний объём выдаваемых в России потребительских кредитов вырос почти на 5 процентов

30 октября 2019, 14:24
Пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила о том, что в третьем квартале этого года размер потребительских кредитов возрос на 4,9 процента, достигнув 182,1 тысячи рублей.

Таким образом, рост показателя составил 8,4 тысячи рублей. Наибольший размер выданных потребительских кредитов наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом, самый быстрый рост этого показателя происходит в Алтайском крае и Кемеровской области. Снижение размера потребительских кредитов произошло в Республике Саха и Свердловской области. Об этом 30 октября сообщило агентство RNS.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика