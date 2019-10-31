Общий объём транзакций по картам клиентов Альфа-Банка вырос на 15%

Posted 31 октября 2019, 13:55
Published 31 октября 2019, 13:55
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Расходы на образование у клиентов банка в 2019 году значительно выросли. Так, в сентябре они увеличились на 31%, сообщает kursdela.biz. Данная статья расходов составила около миллиарда рублей. Кроме этого, на 40% увеличились затраты на обустройство домов и квартир.
Отмечается также, что клиенты Альфа-Банка стали делать больше покупок за рубежом. Причем большая часть недорогих товаров оплачивается именно картами. Похожая тенденция есть и в России.
В 2019 году покупки по картам банка зафиксированы во всех странах. Однако больше всего покупок таким образом совершалось в Италии, Испании и Великобритании. В топ-10 самых популярных стран для приобретения товаров по картам Альфа-Банка вошли также США, Франция, Ирландия, Турция, Германия, Греция, Швейцария.
Согласно статистике, туристы, предпочитающие отдыхать в Испании и Италии, выезжают в эти страны в основном в июле и в августе. В этот период оборот по картам возрастает на 34% по сравнению с остальными месяцами в году. Турцию в качестве страны для путешествий россияне чаще всего выбирают в период с мая по сентябрь, а в Грецию наши соотечественники уезжают в основном в летние месяцы. В этот период обороты по картам банка увеличиваются в шесть раз. За прошедший год оплата билетов через ресурс Alfa-Travel увеличился почти в три раза.
По словам главы департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергея Бондаренко, число клиентов, оплачивающих покупки картами, стремительно растет. Он добавил, что большинство из них пользуются бесконтактным способом оплаты, в том числе при помощи смартфона. Бондаренко отметил, что безналичные платежи сегодня являются наиболее удобным вариантом оплаты. Он подчеркнул: "Оборот по картам и дальше будет расти, в первую очередь, из-за развития инфраструктуры и программ лояльности: кэшбэка и бонусных милей". Кроме этого, постоянно повышается финансовая грамотность населения, подчеркнул он.