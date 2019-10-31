Общий объём транзакций по картам клиентов Альфа-Банка вырос на 15%

Согласно статистике, туристы, предпочитающие отдыхать в Испании и Италии, выезжают в эти страны в основном в июле и в августе. В этот период оборот по картам возрастает на 34% по сравнению с остальными месяцами в году. Турцию в качестве страны для путешествий россияне чаще всего выбирают в период с мая по сентябрь, а в Грецию наши соотечественники уезжают в основном в летние месяцы. В этот период обороты по картам банка увеличиваются в шесть раз. За прошедший год оплата билетов через ресурс Alfa-Travel увеличился почти в три раза.