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Posted 31 октября 2019, 11:12

Published 31 октября 2019, 11:12

Modified 11 сентября 2022, 15:19

Updated 11 сентября 2022, 15:19

Поклонники ростовской модели Дибровой посоветовали ей найти мужа помоложе

31 октября 2019, 11:12
Подписчики модели Полины Дибровой из Ростова-на-Дону посоветовали ей найти более энергичного супруга, сообщается в Instagram девушки.

Диброва опубликовала видео, на котором она занимается спортом. В том числе она боксировала и приседала.

Пользователи в комментариях похвалили ростовчанку, что она такая энергичная и спортивная. «Спасибо, Полина. Ты заряжаешь своим оптимизмом и азартом», — прозвучало в комментариях.

«Сколько молодости, энергии, ей такого же мужчину надо. Дмитрий Дибров не тянет», — написала одна из пользовательниц в комментариях.

Напомним, что супруг Дибровой старше ее на 30 лет. Ранее подписчики застыдили модель за очередное голое фото.

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#Общество#Новости
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