Поклонники ростовской модели Дибровой посоветовали ей найти мужа помоложе

Posted 31 октября 2019, 11:12
Published 31 октября 2019, 11:12
Modified 11 сентября 2022, 15:19
Updated 11 сентября 2022, 15:19
Диброва опубликовала видео, на котором она занимается спортом. В том числе она боксировала и приседала.
Пользователи в комментариях похвалили ростовчанку, что она такая энергичная и спортивная. «Спасибо, Полина. Ты заряжаешь своим оптимизмом и азартом», — прозвучало в комментариях.
«Сколько молодости, энергии, ей такого же мужчину надо. Дмитрий Дибров не тянет», — написала одна из пользовательниц в комментариях.
Напомним, что супруг Дибровой старше ее на 30 лет. Ранее подписчики застыдили модель за очередное голое фото.