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Posted 31 октября 2019, 10:17

Published 31 октября 2019, 10:17

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Спасатели на пожарной лестнице в Аксае сняли с окна мужчину

31 октября 2019, 10:17
Сюжет
Эксклюзив
В Аксае Ростовской области в четверг утром мужчину, висящего на окне, спасли пожарные, рассказал RostovGazeta очевидец ЧП.

Инцидент произошел около полудня в Аксае возле рынка в одном многоквартирных домов. Житель пятиэтажного дома № 136 по улице Буденного вышел в окно и стал угрожать, что шагнет вниз. Свидетели происшествия вызвали на место спасателей. Ростовчанин провисел на окне более получаса. Местные жители вместе со спасателями все это время уговаривали мужчину не прыгать.

«В итоге он согласился спуститься по пожарной лестнице, его забрала скорая помощь. У него было очень бледное лицо, но, кажется, он не был пьян», — отмечает свидетель инцидента.

Ранее на юге Краснодарского края майора полиции обнаружили мертвым.

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