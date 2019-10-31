Спасатели на пожарной лестнице в Аксае сняли с окна мужчину

Инцидент произошел около полудня в Аксае возле рынка в одном многоквартирных домов. Житель пятиэтажного дома № 136 по улице Буденного вышел в окно и стал угрожать, что шагнет вниз. Свидетели происшествия вызвали на место спасателей. Ростовчанин провисел на окне более получаса. Местные жители вместе со спасателями все это время уговаривали мужчину не прыгать.