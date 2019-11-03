В Таганроге потушили крупное возгорание заброшенного цеха

Posted 3 ноября 2019, 17:12
Published 3 ноября 2019, 17:12
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
Возгорание неэксплуатируемого цеха началось в 17.10 мск воскресенья. Пламя успело охватить площадь в 800 квадратных метров.
В тушении огня задействовали 28 человек, которые использовали 8 единиц техники. Никто не пострадал.
Локализовать пожар получилось в 18.45, полностью ликвидировали возгорание в 19.15.
Ранее в Ленинском районе Ростова-на-Дону произошло возгорание бытовки на территории медицинского учреждения