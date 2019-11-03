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Posted 3 ноября 2019, 17:12

Published 3 ноября 2019, 17:12

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

В Таганроге потушили крупное возгорание заброшенного цеха

3 ноября 2019, 17:12
В Таганроге в воскресенье удалось ликвидировать пожар в цеху на улице Северная площадь, рассказали в УМЧС по Ростовской области.

Возгорание неэксплуатируемого цеха началось в 17.10 мск воскресенья. Пламя успело охватить площадь в 800 квадратных метров.

В тушении огня задействовали 28 человек, которые использовали 8 единиц техники. Никто не пострадал.

Локализовать пожар получилось в 18.45, полностью ликвидировали возгорание в 19.15.

Ранее в Ленинском районе Ростова-на-Дону произошло возгорание бытовки на территории медицинского учреждения

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