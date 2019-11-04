Центробанк выявил 15 финансовых пирамид в ЮФО и СКФО

Posted 4 ноября 2019, 15:39
Published 4 ноября 2019, 15:39
Modified 1 октября, 14:25
Updated 1 октября, 14:25
Большая часть выявленных организаций (269 фирм) — это нелегальные кредиторы, в том числе, псевдо-ломбарды, а также псевдо-лизинговые компании. Кроме того, специалисты обнаружили 15 организаций с признаками «финансовой пирамиды», а также одного нелегального форекс-дилера и 16 нелегальных страховых брокеров, которые предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление деятельности субъекта страхового рынка.
По словам заместителя начальника Южного ГУ Банка России Аллы Храпуновой, больше всего нелегальных страховых брокеров специалисты выявили в Республике Крым, Ставропольском крае и Волгоградской области. Это связано с низкой доступностью финансовых услуг в этих регионах.
В сообщении также отмечается о массовом появлении на территории ЮФО и СКФО листовки «анонимных кредиторов» — информация о предоставлении кредитов и займов без указания наименования организации, оказывающей эти услуги. Как правило, за такими листовками скрываются нелегальные кредиторы и мошенники.
Всего в России за три квартала Банком России было выявлено более 2,1 тысячи организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально.
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