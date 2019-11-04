Центробанк выявил 15 финансовых пирамид в ЮФО и СКФО

Большая часть выявленных организаций (269 фирм) — это нелегальные кредиторы, в том числе, псевдо-ломбарды, а также псевдо-лизинговые компании. Кроме того, специалисты обнаружили 15 организаций с признаками «финансовой пирамиды», а также одного нелегального форекс-дилера и 16 нелегальных страховых брокеров, которые предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление деятельности субъекта страхового рынка.