Около 20 процентов жителей России хотели бы иметь в роду разведчиков

ВЦИОМ провел исследование, результаты которого указывают на то, что каждый пятый опрошенный житель России хотел бы видеть в числе своих детей и внуков разведчиков.

Большая часть опрошенных жителей России высоко ценят профессию разведчика. Этот вывод ученые сделали на основе оценки респондентами уважения профессии разведчика в обществе, оплаты труда представителей этой профессии и влиятельности ее представителей. Об этом 5 ноября сообщило агентство RNS. В рейтинге самых любимых фильмов про разведчиков первое место занял сериал «Семнадцать мгновений весны», на втором месте оказался фильм «Щит и меч», за ними - фильмы о Михаиле Тульеве, а также фильм «Подвиг разведчика». В число самых известных россиянам разведчиков оказались Рихард Зорге, Максим Исаев, Николай Кузнецов, Владимир Путин и Рудольф Абель.