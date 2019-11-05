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Posted 5 ноября 2019, 14:21

Published 5 ноября 2019, 14:21

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Около 20 процентов жителей России хотели бы иметь в роду разведчиков

5 ноября 2019, 14:21
ВЦИОМ провел исследование, результаты которого указывают на то, что каждый пятый опрошенный житель России хотел бы видеть в числе своих детей и внуков разведчиков.

Большая часть опрошенных жителей России высоко ценят профессию разведчика. Этот вывод ученые сделали на основе оценки респондентами уважения профессии разведчика в обществе, оплаты труда представителей этой профессии и влиятельности ее представителей. Об этом 5 ноября сообщило агентство RNS.

В рейтинге самых любимых фильмов про разведчиков первое место занял сериал «Семнадцать мгновений весны», на втором месте оказался фильм «Щит и меч», за ними - фильмы о Михаиле Тульеве, а также фильм «Подвиг разведчика».

В число самых известных россиянам разведчиков оказались Рихард Зорге, Максим Исаев, Николай Кузнецов, Владимир Путин и Рудольф Абель.

#Общество#Новости
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