Около 20 процентов жителей России хотели бы иметь в роду разведчиков

Posted 5 ноября 2019, 14:21
Published 5 ноября 2019, 14:21
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Большая часть опрошенных жителей России высоко ценят профессию разведчика. Этот вывод ученые сделали на основе оценки респондентами уважения профессии разведчика в обществе, оплаты труда представителей этой профессии и влиятельности ее представителей. Об этом 5 ноября сообщило агентство RNS.
В рейтинге самых любимых фильмов про разведчиков первое место занял сериал «Семнадцать мгновений весны», на втором месте оказался фильм «Щит и меч», за ними - фильмы о Михаиле Тульеве, а также фильм «Подвиг разведчика».
В число самых известных россиянам разведчиков оказались Рихард Зорге, Максим Исаев, Николай Кузнецов, Владимир Путин и Рудольф Абель.