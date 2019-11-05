Почти 130 млн рублей выделят Таганрогу на ремонт дорог

Posted 5 ноября 2019, 08:28
Published 5 ноября 2019, 08:28
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта, они затронут восемь объектов. Их длина составляет 8,9 километра.
Рабочие отремонтируют дороги на улицах Мирная, Морозова, Сызранова, Лесная Биржа и Чехова. Всего потратят 128,5 миллиона рублей, из них 115,7 миллиона выделит федеральный центр.
В данный момент опубликована конкурсная документация. Добавим, что в это году город на ремонт дорог потратит 105,2 миллиона рублей.