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Posted 5 ноября 2019, 08:28

Published 5 ноября 2019, 08:28

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

Почти 130 млн рублей выделят Таганрогу на ремонт дорог

5 ноября 2019, 08:28
Таганрог получил 128,5 миллиона рублей на ремонт дорог, который проведут в 2020 году, сообщает Минтранспорта Ростовской области.

Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта, они затронут восемь объектов. Их длина составляет 8,9 километра.

Рабочие отремонтируют дороги на улицах Мирная, Морозова, Сызранова, Лесная Биржа и Чехова. Всего потратят 128,5 миллиона рублей, из них 115,7 миллиона выделит федеральный центр.

В данный момент опубликована конкурсная документация. Добавим, что в это году город на ремонт дорог потратит 105,2 миллиона рублей.

Ранее телеведущий Иван Ургант высмеял закатанные в асфальт рельсы в Ростове.

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