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Posted 5 ноября 2019, 12:01

Published 5 ноября 2019, 12:01

Modified 1 октября, 13:35

Updated 1 октября, 13:35

Поезд отрезал ногу женщине в Краснодарском крае

5 ноября 2019, 12:01
На станции Кавказская Краснодарского края женщина 1984 года рождения при посадке в поезд получила травматическую ампутацию голеностопа левой ноги, сообщило Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Несчастный случай произошел при попытке женщины сесть в уже тронувшийся пассажирский поезд «Москва — Грозный». Стремясь сесть в поезд через открытую дверь вагона, женщина оступилась и упала на пути, в результате чего получила травму.

В момент инцидента в тамбуре вагона находился проводник, который должен был контролировать безопасность движения.

По факту происшествия начали доследственную проверку.

В этот же день в Ростове студент получил удар током во время селфи на вагоне поезда.

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