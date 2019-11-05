В США Макконахи накормил пострадавших от пожаров

Актер Мэтью Макконахи помог приготовить и раздать около полутора тысяч обедов благотворительного характера спасателям и людям, которые лишились дома в результате пожаров в Калифорнии.

Газета “Известия” пишет, что актер выступает креативным директором компании Wild Turkey Bourbon.