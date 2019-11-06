Попытку передачи телефона в сыре пресекли в СИЗО в Ростове

Posted 6 ноября 2019, 09:10
Published 6 ноября 2019, 09:10
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Передачу на имя обвиняемого в краже заключенного принесла жительница Ростова, при досмотре в упаковке с плавленным сыром сотрудники СИЗО нашли мобильный телефон.
По факту попытки передачи запрещенных на режимной территории предметов начали проверку.
Ранее возле исправительной колонии в Новочеркасске задержали мужчину, который намеревался перекинуть через ограждение большую партия психотропных препаратов.