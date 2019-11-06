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Posted 6 ноября 2019, 09:10

Published 6 ноября 2019, 09:10

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Попытку передачи телефона в сыре пресекли в СИЗО в Ростове

6 ноября 2019, 09:10
Мобильный телефон в сыре пытались передать в следственный изолятор №5 в Ростове-на-Дону, сообщило региональное ГУФСИН.

Передачу на имя обвиняемого в краже заключенного принесла жительница Ростова, при досмотре в упаковке с плавленным сыром сотрудники СИЗО нашли мобильный телефон.

По факту попытки передачи запрещенных на режимной территории предметов начали проверку.

Ранее возле исправительной колонии в Новочеркасске задержали мужчину, который намеревался перекинуть через ограждение большую партия психотропных препаратов.

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