Попытку передачи телефона в сыре пресекли в СИЗО в Ростове

Мобильный телефон в сыре пытались передать в следственный изолятор №5 в Ростове-на-Дону, сообщило региональное ГУФСИН.

Передачу на имя обвиняемого в краже заключенного принесла жительница Ростова, при досмотре в упаковке с плавленным сыром сотрудники СИЗО нашли мобильный телефон. По факту попытки передачи запрещенных на режимной территории предметов начали проверку. Ранее возле исправительной колонии в Новочеркасске задержали мужчину, который намеревался перекинуть через ограждение большую партия психотропных препаратов. Материалы по теме Перебросчиков с крупной партией наркотиков задержали возле колонии в Ростове Перебросчика задержали возле колонии в Новочеркасске