С 6 ноября Альфа-Банк улучшает условия по ипотечным кредитам

NewsNN пишет, что Альфа-Банк выступает с предложением разного рода программ ипотечного кредитования первичного и вторичного сектора рынка недвижимости — займы с минимальным десятипроцентным первоначальным взносом, а также кредит под залог имеющейся в собственности квартиры. Что касается длительности ипотечного кредитования в Альфа-Банке — от трех до тридцати лет. Также клиенты Альфа-Банка располагают возможностью использовать материнский капитал как стартовый взнос и способ погашения кредита на приобретение готового или строящегося жилья. Собственных средств заемщика должно быть не менее пяти процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.