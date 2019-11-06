С 6 ноября Альфа-Банк улучшает условия по ипотечным кредитам

Posted 6 ноября 2019, 17:35
Published 6 ноября 2019, 17:35
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Таким образом, ставка по рефинансированию была уменьшена на полпроцента. Кроме того, в банке повысили размер кредита с восьмидесяти процентов от стоимости залога до девяноста процентов по строящемуся жилью и до восьмидесяти пяти процентов по уже готовому к эксплуатации жилью. В рамках рефинансирования банк ликвидировал надбавку (ранее этот показатель составлял половину процента) за оформление кредита по двум документам.
NewsNN пишет, что Альфа-Банк выступает с предложением разного рода программ ипотечного кредитования первичного и вторичного сектора рынка недвижимости — займы с минимальным десятипроцентным первоначальным взносом, а также кредит под залог имеющейся в собственности квартиры. Что касается длительности ипотечного кредитования в Альфа-Банке — от трех до тридцати лет. Также клиенты Альфа-Банка располагают возможностью использовать материнский капитал как стартовый взнос и способ погашения кредита на приобретение готового или строящегося жилья. Собственных средств заемщика должно быть не менее пяти процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.
Отмечается, что по состоянию на сентябрь Альфа-Банк занял третье место по объему ипотечного кредитования. Доля рынка банка увеличилась до трех с половиной процентов, а прирост портфеля по ипотеке — примерно одиннадцать при росте рынка в полтора процента. Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на сто одиннадцать процентов и на первое октября текущего года составил семьдесят пять миллиардов рублей.