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Posted 7 ноября 2019, 08:32

Published 7 ноября 2019, 08:32

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Продажу сырого молока из бочки пресекли в Ростове

7 ноября 2019, 08:32
В Ростове-на-Дону пресекли торговлю сырым молоком из автобудки, сообщило региональное управление ветеринарии.

На то, что возле ее дома торгуют молоком из бочки, пожаловалась жительница Пролетарского района Ростова.

Ветеринарная инспекторская группа прибыла на улицу 40-летия Победы 95/1 и обнаружила там автобудку с молоком. При этом продавец не смог предъявить ветеринарных документов на реализуемую продукцию.

Отмечается, что предпринимателю вынесли предостережение, все молоко в объеме 150 литров уничтожили.

Напомним, что из-за участившихся случаев перемещения скота без сопроводительных документов и несанкционированной торговли сельскохозяйственными продуктами на севере и востоке Ростовской области усилили ветеринарный контроль.

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