Продажу сырого молока из бочки пресекли в Ростове

Posted 7 ноября 2019, 08:32
Published 7 ноября 2019, 08:32
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
На то, что возле ее дома торгуют молоком из бочки, пожаловалась жительница Пролетарского района Ростова.
Ветеринарная инспекторская группа прибыла на улицу 40-летия Победы 95/1 и обнаружила там автобудку с молоком. При этом продавец не смог предъявить ветеринарных документов на реализуемую продукцию.
Отмечается, что предпринимателю вынесли предостережение, все молоко в объеме 150 литров уничтожили.
Напомним, что из-за участившихся случаев перемещения скота без сопроводительных документов и несанкционированной торговли сельскохозяйственными продуктами на севере и востоке Ростовской области усилили ветеринарный контроль.