Нарушения мер безопасности возле школ выявили в Ростове

При этом железнодорожники готовы построить переход, но только после того, как город сделает подход к путям, на который нет денег. Что касается тротуаров, то в городе запланировали в 2023 году начать рассмотрение варианта строительства, а к реализации проекта приступят не раньше 2025 года.