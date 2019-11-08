Нарушения мер безопасности возле школ выявили в Ростове

Posted 8 ноября 2019, 07:17
Published 8 ноября 2019, 07:17
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
В четверг на круглом столе подвели итоги проверок. Хотя число нарушений стало меньше, общественники нашли массу случаев несоблюдения мер безопасности.
Больше всего нарушений выявили возле расположенной на окраине города школы № 88. Там нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов, ни остановок общественного транспорта. Кроме того, нет перехода для школьников через железнодорожные пути.
При этом железнодорожники готовы построить переход, но только после того, как город сделает подход к путям, на который нет денег. Что касается тротуаров, то в городе запланировали в 2023 году начать рассмотрение варианта строительства, а к реализации проекта приступят не раньше 2025 года.
Возле школы № 93 активисты обнаружили не огороженное ветхое здание, которое после обращения общественников все же огородили. Самыми же частыми нарушениями возле школ в Ростове стали отсутствие освещения и стаи бродячих собак.
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