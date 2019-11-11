Понтонный мост на Зеленый остров перестал работать в Ростове

Posted 11 ноября 2019, 11:05
Published 11 ноября 2019, 11:05
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Как пишет издание «Аргументы и факты», в зимний период сообщение с островом будут осуществлять только по воде.
В прошлом году в ноябре понтонный мост ушел под воду, находящихся на нем около 400 человек и автомобили эвакуировали на плавсредствах.
Для исключения подобных ситуаций в области приняли решение о строительстве стационарного моста на Зеленый остров. Ориентировочная стоимость моста составит около 300 миллионов рублей, в сумму входят проектные работы и строительная часть.