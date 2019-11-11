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Posted 11 ноября 2019, 11:05

Published 11 ноября 2019, 11:05

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

зеленый остров переправа

Понтонный мост на Зеленый остров перестал работать в Ростове

11 ноября 2019, 11:05
Фото: RostovGazeta. Медиахолдинг1Mi. зеленый остров переправа
В Ростове-на-Дону на зиму закрыли понтонный мост на Зеленый остров в Пролетарском районе, сообщил представитель компании-оператора.

Как пишет издание «Аргументы и факты», в зимний период сообщение с островом будут осуществлять только по воде.

В прошлом году в ноябре понтонный мост ушел под воду, находящихся на нем около 400 человек и автомобили эвакуировали на плавсредствах.

Для исключения подобных ситуаций в области приняли решение о строительстве стационарного моста на Зеленый остров. Ориентировочная стоимость моста составит около 300 миллионов рублей, в сумму входят проектные работы и строительная часть.

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