Расчленившего студентку доцента сравнили с ростовским Чикатило

Posted 11 ноября 2019, 20:28
Published 11 ноября 2019, 20:28
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
Преподаватель истории и доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября по подозрению в убийстве аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. Известно, что профессор имел интимную связь с девушкой, они жили вместе. Но в день убийства Анастасия решила уйти от пожилого преподавателя, приехала забрать свои вещи. Соколов выстрелил в нее, после чего расчленил труп и пытался утопить части тела в реке. История получила широкую огласку, Соколова отправили в СИЗО до 9 января. Во время заседания подозреваемый в жестоком убийстве плакал и бился в истерике, просил себя арестовать.В своей программе Андрей Малахов пытается разобраться, признают ли Соколова невменяемым или же он понесет заслуженное наказание за содеянное.
«Мы сейчас не говорим: гениальный он или нет, это уже никого не интересует. Чикатило, который также широко известен по Ростову, тоже гениальный был в своем репертуаре на лекциях, тоже хороший семьянин и он убивал людей», — сказала Петренко.
С 1982 по 1990 годы Чикатило совершил в Ростовской области и других регионах СССР 43 доказанных убийства. Ещё до начала убийств он, работая учителем, совершал развратные действия в отношении своих несовершеннолетних учеников.
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