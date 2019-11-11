Расчленившего студентку доцента сравнили с ростовским Чикатило

Преподаватель истории и доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября по подозрению в убийстве аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. Известно, что профессор имел интимную связь с девушкой, они жили вместе. Но в день убийства Анастасия решила уйти от пожилого преподавателя, приехала забрать свои вещи. Соколов выстрелил в нее, после чего расчленил труп и пытался утопить части тела в реке. История получила широкую огласку, Соколова отправили в СИЗО до 9 января. Во время заседания подозреваемый в жестоком убийстве плакал и бился в истерике, просил себя арестовать.В своей программе Андрей Малахов пытается разобраться, признают ли Соколова невменяемым или же он понесет заслуженное наказание за содеянное.