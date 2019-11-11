ВЭБ потребовал от «Ирдона», принадлежавшего Ванееву, 532,8 млн руб.

Posted 11 ноября 2019, 18:11
Published 11 ноября 2019, 18:11
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Требования были поданы на основании двух кредитных договоров, которые были заключены в 2011 году. В настоящее время общая сумма требований кредиторов обанкротившейся компании составила более 535 миллиона рублей.
Из информации, размещенной в системе СПАРК, известно, что ООО «Ирдон» зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. Компания была признана банкротом в сентябре 2019 года по иску ВЭБ.
Основателю ГК «Евродон» до 2017 года принадлежала в компании доля в размере 26%. Сейчас на 51% компанией владеет ООО «ВЭБ Капитал» (51%) и на 49% — «ВЭБ.РФ».
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