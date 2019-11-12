Единственный страховщик в сотне «тяжеловесов»

Таким образом, Компания поднялась на семь позиций по сравнению с рейтингом «РБК 500» по итогам 2017 года (тогда СОГАЗ занял 36-е место по размеру чистой прибыли) и впервые вошла в Топ-30 самых прибыльных российских компаний. Этот результат, в очередной раз стал лучшим среди всех страховых компаний страны в рейтинге «РБК 500».