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Posted 15 ноября 2019, 11:23

Published 15 ноября 2019, 11:23

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Назначен новый сенатор от Ростовской области

15 ноября 2019, 11:23
Глава Ростовской области Василий Голубев назначил Владимира Лакунина представителем правительства региона в Совете Федерации, сообщает облправительство.

Лакунина назначили вместо Евгения Бушмина, который скончался в начале октября после продолжительной болезни. Он работал на своем посту в течение шести лет.

Лакунин до своего назначения был генеральным директором предприятия «Каменскволокно». Его он возглавлял в течение 20 лет.

Также Лакунин — депутат заксобрания региона пятого созыва. В Совет Федерации он назначен в качестве представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.

#Политика#Новости
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