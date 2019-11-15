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Posted 15 ноября 2019, 05:25

Published 15 ноября 2019, 05:25

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

Здания администраций шести сел под Ростовом не были оснащены для инвалидов

15 ноября 2019, 05:25
В Заветинском районе здания администраций шести сельских поселений не были оснащены приспособлениями для инвалидов, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Прокуратура проверила соблюдение администрациями сел требований закона о социальной защите инвалидов. Оказалось, что главы шести сел не обеспечили условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями.

Также не были установлены мнемосхемы дял инвалидов по зрению. В отношении глав сельских поселений завели дела об административных правонарушениях.

Суд оштрафовал виновников на несколько тысяч рублей. В данный момент идет работа над устранением нарушений.

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